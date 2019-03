Cykelrute vinder international pris: Cykeldirektør er vildt glad

Den kun ét år gamle cykelrute, Østersøruten, er blevet kåret til Årets Cykelrute 2019.

Syd- og Sønderjylland viser sig for alvor frem på cykelkortet de her dage.

For få uger siden blev det offentliggjort, at Tour de France skal gå gennem vores område i 2021, og nu har Sønderjylland også fået Årets Cykelrute 2019.

Læs også Touren kommer forbi takket være midtjyde

Østersøruten er navnet, og den er kun ét år gammel. Den former sig om et ottetal, og i Sønderjylland går den blandt andet igennem byerne Haderslev, Aabenraa og Sønderborg på en strækning, der er mere end 100 kilometer.

Fredag blev den kåret til Årets cykelrute 2019. Det skete ved den hollandske cykel- og vandremesse ”Fiets en Wandelbeaurs”.

- Jeg er helt vildt glad. Det er rigtig stort for os at vinde den pris, og jeg håber, at vi nu rigtigt kan få gang i omsætningen, siger Destination Sønderjyllands direktør Karsten Justesen.

Jeg er helt vildt glad. Det er rigtig stort for os at vinde den pris. Karsten Justesen, direktør, Destination Sønderjylland

Et besøg forvandlede sig til en pris

Sidste sommer besøgte den hollandske jury Østersøruten, og det er her, den har fået øjnene op for den danske rute, mener direktøren.

- Jeg tror, vi har fået kåringen af flere grunde, men blandt andet fordi man på ruten cykler hen over et interessant øhav blandt andet på Als og Det Sydfynske Øhav, siger Karsten Justesen.

DE FEM NOMINEREDE Der var i alt fem nominerede til Årets Cykelrute 2019. Sydostleden i Sverige

Véloscénie i Frankrig

Ciro Bike Trail i Bosnia-Herzegovina

Limesroute i Holland

Østersøruten i Danmark

Hele cykelruten er 820 kilometer lang. Den er også kendt som den nationale cykelrute 8, fordi den går igennem Danmark som en ottetal.

Destination Sønderjylland har i samarbejde med Destination Fyn- og Lillebælt lanceret en cykelpakke, der består af en seksdages cykeltur, hvor man hver nat overnatter på tre-stjernede hoteller. Man cykler 60-70 kilometer om dagen, og ens bagage bliver transporteret. Turen er i alt cirka 330 kilometer.

Direktør drømmer stort

Men nu har Destination Sønderjyllands direktør Karsten Justesen tilbragt hele weekenden på cykelmessen i Holland, og her er han blevet klogere på, hvad kunderne gerne vil have.

Han har fundet ud af, at der faktisk er nogen, der gerne vil cykle hele rutens 820 kilometer. Så i stedet for at have én fast cykelpakke på seks dage, vil de nu lave forskellige cykelpakker, så der er noget for alles smag.

Østersøruten er så ung en rute, at de første cykelpakker ikke er solgt endnu. Direktøren håber, at det vil ændre sig i år, og at ruten vil tiltrække turister fra hele Europa.

- Vi regner med, at vi kan få solgt de første 100 cykelpakker. Det kunne være rigtig dejligt, siger Karsten Justesen.

På kortet under kan man se Østersøruten i Sønderjylland. Foto: VisitSønderjylland