Cykelkendis gav tips til unge i Aabenraa

Der kom professionelle cykeltips til at undgå ømme baller, da den erfarne cykelrytter Michael ”Kyllingen” Rasmussen besøgte de ”Unge på Toppen”.

Om lidt venter der 450 km adventurerace til fods og på cykel for 19 unge sønderjyder.

De startede alle i projektet ”Unge på Toppen” som kontanthjælpsmodtagere og med en tvivlende grundform, men i dag er situationen vendt for de fleste. Tæt på projektets store afslutning d. 4. juni, kom cykelrytter Michael ”Kyllingen” Rasmussen forbi og fyldte lidt ekstra luft i dækkene hos de unge.

- Det kan godt være lidt grænseoverskridende, men der skal altså ikke være nogle boksershorts eller g-strenge under jeres cykelshorts, lyder det ligeud fra Michael Rasmussen. For når kilometerne hober sig op under ens cykeldæk, så er skarvsår og ømme baller ikke det man ønsker sig. Og med fire Tour de France-løb og ti VM-løb i mountainbike bag sig, så ved han, hvad han snakker om.

- Det giver lidt ekstra, at få besøg af selve Kyllingen. Nu har den stået på tør træning i flere måneder, og så giver det et pift, at han kommer i dag og deler ud af sine tips og tricks, siger projektlederen bag ”Unge på Toppen”, Thomas Sonne-Schimdt.

De unge er stadig nye på cyklen. Sadlerne sidder lidt for højt nogle steder, og det er ikke alle, der har helt styr på det med at skifte et punkteret dæk. Men overordnet, så går det godt – rigtig godt endda, hvis man spørger projektlederen.

- Det har været en stejl læringskurve de sidste par månederne. De er gået fra at cykle ti km til 100 km. De har forbedret sig utrolig meget, siger Thomas Sonne-Schimdt.

Og det er ikke kun formen, som har oppet sig. 15 af holdets 19 unge har opnået projektets mål før tid, de er nemlig ikke længere kontanthjælpsmodtagere, men har fået aftaler med uddannelsessteder og virksomheder.

