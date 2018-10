Cykelløb samler 60.000 kroner ind til udsatte børn

Lokale politikere, trænede cykelryttere og glade amatører kastede sig lørdag på jernhesten i sponsorløbet ‘Tour de Gademix’ i Kolding.

Lørdag blev der trådt hårdt i pedalerne ved årets Tour de Gademix. Faktisk så hårdt at sponsorcykelløbet havde et overskud på 60.00 kroner.

- Cykelløbets overskud på 60.000 kr. er med til at sikre børn og unge en tryg base og mulighed for at danne netværk og venskaber, siger Viktor Lindholm Jacobsen, der er leder af Gademix i Kolding.

Gademix er et socialt værested for børn og unge i aldersgruppen 10 til 16 år i Koldings Sydvestkvarter. Formålet med værestedet er at give de børn og unge, der bruger stedet, gode oplevelser og venskaber.

Pengene kommer børnene til gavn

En lang række sponsorer og privatpersoner støttede cykelløbet lørdag, og de 60.000 kroner giver et tilskud til de daglige aktiviteter og feriearrangementer i Gademix, såsom cykelværksted, morgenmadscafe og tur til Vesterhavet i efterårsferien.

Gennem flere år har mange forskellige cykelhold cyklet penge hjem til dagligdagen og aktiviteter i Gademix. De indsamlede penge har betydet, at mange børn og unge har fået gode ferieoplevelser og medvirket til, at Gademix har kunnet lave gode udendørs aktivitets- og bevægelsesmuligheder for børnene - blandt andet Kolding Parkour Park og Tarzan Banen på Den Grønne Linje.

Værestedet Gademix er en del af KFUM's Sociale Arbejde og et samarbejder med Kolding Kommunes ungekontakt, Byliv-Kolding og SSP-gruppen.