Cykeltyve stoppet på grænsen - politiet slog til mod udenlandsk bande

Tre litauiske mænd på henholdsvis 29, 38 og 42 år blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet. De blev stoppet på vej over grænsen med et stort antal kostbare stjålne cykler.

Cykelforretninger i hele Jylland har længe været ramt af en serie rambuktyverier, hvor der er stjålet meget dyre cykler.

Tidligt mandag morgen slog politiet til med en koordineret aktion og anholdt de Tre litauiske mænd netop som de villa køre ud af Danmark med et læs kostbare cykler.

Anholdelsen fandt sted efter et indbrud i cykelforretningen Bikeworld i Silkeborg. Her blev der kort efter klokken 04.i nat brudt ind gennem hoveddøren, og stjålet 11 cykler til en samlet værdi af cirka 300.000 kroner. Cyklerne blev i stor hast kørt væk i en sølvfarvet kassevogn.

Kun to timer senere, klokken 06.10, blev kassevognen standset ved den dansk-tyske grænse af politifolk fra Udlændingekontrolafdelingen i Padborg.

De anholdte mistænkes for flere større indbrud i cykelforretninger i Jylland, hvor der er blevet stjålet kostbare cykler.

Politiet Særlig Efterforskning Vest har i den seneste tid arbejdet målrettet på at opklare de mange indbrud i cykelforretninger, som også har ramt butikker i TV SYDs område.

Vi arbejder ud fra en teori om, at de mange indbrud er et resultat af organiseret kriminalitet. Brian Olsen, politiinspektør, Særlig Efterforskning Vest, Aarhus

- Vi arbejder ud fra en teori om, at de mange indbrud er et resultat af organiseret kriminalitet. Vi mener, at de tre anholdte står bag en del af dem, siger politiinspektør Brian Olsen fra efterforskningsafdelingen Særlig Efterforskning Vest til TV SYD.

De tre litauiske mænd på henholdsvis 29, 38 og 42 år blev sent mandag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger i et lukket grundslovsforhør ved Retten i Randers.