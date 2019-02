Cyklen skal redde Mike fra misbruget

Aabenraa Kommunes cykelprojekt skal hjælpe 31-årige Mike Hakala ud af kontanthjælpen og ind i arbejdslivet.

Ved første glimt ligner Mike Hakala fra Padborg en hvilken som helst 31-årig. Men det er han ikke.

I sine barndoms- og ungdomsår flyttede han rundt mellem tre forskellige opholdssteder og to plejefamilier. Livet var ikke nemt for ham i teenageårene. Mike blev draget mod hash og euforiserende stoffer.

- Stofferne var en virkelighedsflugt. Det var selvmedicinering, fortæller Mike Hakala.

Det er min sidste chance. Det skal fandme bare virke. Mike Hakala, deltager, Unge på Toppen

Han taler i datid, så man skulle tro, at det var længe siden, at den 31-årige kvittede de euforiserende stoffer og slap hashmisbruget. Men det er det ikke. Det er kun 14 dage siden, han sagde farvel til den livsstil, som han har haft de seneste 10-15 år. Og siden da har han allerede haft tilbagefald.

Den sidste chance

Men de tilbagefald skal der ikke være flere af, har han bestemt sig for. Derfor har Mike besluttet at deltage i Aabenraa Kommunes projekt Unge På Toppen. Det er et projekt, der samarbejder med lokale virksomheder, og som kæmper for at få unge tilbage på stien igen. Det fysiske mål er, at de unge skal cykle fra Aabenraa til alpe-bjerget Alpe D’Huez i Frankrig.

Unge på toppen Unge på toppen er et projekt i Aabenraa Kommune. Målet er at få unge i arbejde eller uddannelse og væk fra offentlig forsørgelse. Kommunen samarbejder med forskellige virksomheder, der mangler arbejdskraft. Projektet har været i gang siden 2017 i Aabenraa og med gode resultater. I 2017 var der 19 ud af 19 unge, der kom i arbejde eller i uddannelse, og i 2018 var tallet 14 ud af 19.

- Det er min sidste chance. Det skal fandme bare virke, fortæller Mike.

Det er langt fra første gang, at han forsøger at komme tilbage til det liv, han sådan ønsker. Mike har været på kontanthjælp de seneste tre år, og han har været i virksomhedspraktik og gjort de ting, kommunerne har krævet af ham.

- Det har bare ikke været vejen for mig. Mit misbrug ødelægger alt for mig. En hverdag kan bare ikke hænge sammen, siger han.

Fra hjemløs misbruger til arbejdsom cyklist

En hverdag, som heller ikke er som alle andres. For Mike har ikke et hjem. Han er hjemløs. Nætterne bruger han hos sin bror eller hos sine kammerater, og sådan har det været det seneste to og et halvt år. I samme periode er hans misbrug for alvor vokset.

- Hvis ikke jeg har måtte ryge (hash, red.) indenfor, har jeg bare gjort det udenfor. Det har været supersvært for mig at komme ud af, for det er min livsstil, fortæller Mike, der nu skal til at bruge mere tid i fitnesscentret end på gaden, og han tror på, at det lykkes for ham at komme på ret køl denne gang:

- Jeg tror, at det er rigtig godt for mig, at jeg skal til at dyrke min krop, og motion er bare godt – og det at gøre noget fælles sammen med andre.

Nye pligter – nyt liv

Men for at alt det kan lade sig gøre, kræver det, at Mike ændrer sin livsstil.

- For det første skal jeg til at spise lidt for at kunne komme til de træninger, men jeg har ja-hatten på, siger han.

Den nye hverdag byder også på andre krav som at møde til tiden, være pligtopfyldende og passe sine ting. Men alt det er Mike klar til.

- Om fire måneder vil jeg bare gerne sige, at jeg klarede det, siger han understregende.

For Mike handler det ikke om, at han drømmer om at cykle til Alpe D’Huez og se udsigten derfra. Han vil cykle sig til en nyt liv. Der er ikke andre muligheder. Et liv uden et hashmisbrug og stoffer.

- At der så lige er en cykeltur til Frankrig med i det, det er jo fint, men jeg ser det som en mulighed for at komme videre i mit liv, fortæller Mike.

Læs også Kommune tænder håb for unge på kontanthjælp