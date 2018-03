Da Clausen ville købe Ribus og give det til chaufførerne

Det Dårlige Selskab ville købe Ribus og give det til chaufførerne under konflikten i Esbjerg tilbage i 1995.

Vi er dem, de andre ikke må lege med

vi er det dårlige selskab

vi har en svag karakter og en billig fantasi

det er da godt, at vi blev født, før aborten den blev fri

oh yeahhh

Sådan synger Kim Larsen og Kjukken i sangen “Vi er dem”. Sangen har Kim Larsen skrevet sammen med gøgleren Erik Clausen. Netop de to var sammen med deres venner i "Det Dårlige Selskab", der står bag Himmelblå Fonden, ude med et konkret tilbud om at købe det konfliktramte Ribus-selskab i Esbjerg i 1995 og overgive det til chaufførerne.

Det skete under en af historiens længste og mest voldsomme arbejdskonflikter i Syd- og Sønderjylland i nyere tid.

Missionen om at købe selskabet tilbage lykkedes ikke trods flere ihærdige forsøg, fordi Ribus fastholdt, at selskabet ikke var til salg. Men alligevel tog Erik Clausen til Christiansborg for at mødes med Folketingets trafikudvalg.

- Vi tager jo ikke et nej for et nej. Det er ligesom i kærlighed, det skal man ikke acceptere. Ribus er jo ikke et privat selskab mere, der kan gemme sig bag privat ejendomsret, sagde Erik Clausen dengang til TV SYD.

- Vi vil have trafikudvalget til at gå ind i sagen, bruge deres magt. Er der power i disse folk herinde eller er det en snakkeklub, spurgte han for åben mikrofon.

Vi tager jo ikke et nej for et nej. Det er ligesom i kærlighed, det skal man ikke acceptere. Erik Clausen, gøgler og en del af Det dårlige Selskab

Strejken begyndte den 10. februar 1995 og strakte sig over 268 dage indtil den 11. november. Amtsrådet i Ribe solgte i 1994 Esbjerg bybusser til selskabet Ribus, der ville have chaufførerne over på en ny overenskomst, der bl.a. betød fyringer, en væsentlig lønnedgang samt forringede arbejdsforhold. Det protesterede chaufførerne imod.

Ribus mistede på et tidspunkt tålmodigheden med chaufførerne og fyrede dem. Det medførte omfattende landsdækkende sympatiaktioner, hvor for eksempel Københavns postmedarbejdere gik hjem og busdriften blev indstillet i alle større byer. Rundt regnet 250.000 lønmodtagere nedlagde arbejdet i solidaritet med chaufførerne.

I Esbjerg ender det med større konfrontationer mellem chauffører og politiet, som bruger hunde mod demonstranterne. Busser hos Ribus får smadret ruderne, ledende folk blandt de strejkende retsforfølges og fængsles, og politiet anholder i alt mere end 300 mennesker.