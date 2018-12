Dårlige erfaringer fra Kolding: Flere kontroller på vej

Motorstyrelsen gennemførte i samarbejde med politiet en kontrolaktion ved Kolding Storcenter torsdag eftermiddag. Der er udsigt til endnu flere af slagsen i 2019.

Flere end en tredjedel af de bilister, der blev standset ved kontrolaktionen torsdag eftermiddag, havde ikke registreret deres bil rigtigt eller betalt korrekte afgifter. Det er overraskende mange, mener Motorstyrelsens underdirektør.

- Det er overraskende, at vi i løbet af tre timer kan skrive så mange sager, som det var tilfældet i Kolding, siger Jørgen Rasmussen, der er underdirektør hos Motorstyrelsen.

Kontrolaktionen viser tydeligt, hvor vigtigt det er at Motorstyrelsen gennemfører kontroller. Jørgen Rasmussen, underdirektør, Motorstyrelsen

Han mener, at folk ikke bør være i tvivl om de regler, der gælder for forskellige typer af køretøjer, da alle har pligt til at sætte sig ind i reglerne.

- Kontrolaktionen viser tydeligt, hvor vigtigt det er at Motorstyrelsen gennemfører kontroller, og derfor vil vi i 2019 gennemføre væsentligt flere kontroller i hele landet, siger underdirektøren.

Vejledning er vigtig

Jørgen Rasmussen understreger, at Motorstyrelsen ikke kun prioriterer kontrol højt. Styrelsen vægter også vejledning til borgerne om gældende regler på motorområdet.

Resultat af kontrol i Kolding: - Fire bilejere havde ikke betalt den registreringsafgift, som de burde. I tre af de fire tilfælde inddrog Motorstyrelsen nummerpladerne. - 14 bilejere kan hver især se frem til at skulle betale en bøde. - Ni varebiler manglede det obligatoriske cvr.nr. på siden af bilerne, og ejerne bliver indstillet til en bøde på 5000 kr. - En bilist skal betale mere i privatbenyttelsesafgift, fordi han kørte i en bil, som han benyttede til både erhvervs- og privatkørsel. Se mere

Inden aktionen i Kolding uddelte medarbejdere fra styrelsen flyers til bilister udenlandske nummerplader i Horsnes-området - bland andet på parkeringspladserne ved slagteriet Danish Crown og Via University College. Det skyldes, at styrelsen gerne vil hjælpe udenlandske borgere til at orientere sig om reglerne.

- Vi vil meget gerne vejlede borgerne, for det kan for eksempel være svært for en udlænding at forstå de danske regler om afgifter på biler. Vi vil helst undgå, at borgerne kommer i en situation, hvor de bliver taget i en kontrol. Det er mere hensigtsmæssigt, at de fra start får registreret deres biler korrekt og betaler de rigtige afgifter, siger Jørgen Rasmussen.

