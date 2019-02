Dåseøl, vodka, chokolade eller hunden: Hvad skal du have med i graven?

Det er meget forskelligt, hvad vi får med på den sidste rejse. Bedemændene oplever, at folk vil have alt fra dåseøl til hunden med i kisten.

Tegninger fra børnebørnene med bedste og barn hånd i hånd. Et billede af ens kære. Bamser, breve og smykker – personlige effekter er en almindelig ting at lægge med i kisten, når ens pårørende skal begraves.

Jeg bliver også spurgt, om bedstefar eller bedstemor må få hunden med i kisten. Altså en levende hund, som så skal aflives. Thomas Paulsen, bedemand, Kolding

- Det er meget brugt. Næsten alle skal have noget med. Det er små ting, der betyder noget, siger bedemand ​​Thomas Paulsen fra Søgaards Begravelsesforretning i Kolding.

Hunden med i himlen

Det er ikke nyt, at døde får ting med sig i kisten. Allerede længe før vores tidsregning fik de døde personlige ejendele med i graven. Gravgaver, der skulle afspejle deres sociale status.

Sådan er det ikke længere. Thomas Paulsen oplever, at det ikke længere bunder i gamle traditioner. Det er mere et personligt behov fra de pårørende. De ønsker, at deres kære får noget personligt med, så de har det godt.

- Jeg bliver også spurgt, om bedstefar eller bedstemor må få hunden med i kisten. Altså en levende hund, som så skal aflives. Det kan lyde mærkeligt, men det er oftest i de tilfælde, hvor hunden er gammel, og ingen i familien alligevel vil have den, siger Thomas Paulsen, der har fået spørgsmålet fem gange på 12 år.

Dåseøl, lakridser og høreapparat

Hos Grindsted Begravelsesforretning oplever de også, at folk vil have mange forskellige ting med i kisten.

- Nogle skal have en dåseøl med, nogle en lille flaske vodka, yndlingschokoladen eller lakridser, hvis den afdøde var vild med lakridser, siger bedemand Claus Madsen.

På en af Claus Madsens opgaver har han også oplevet, at en ældre herre skulle have sit høreapparat med. "Ellers kan han jo ikke høre, når jeg taler til ham", som den pårørende forklarede.

Sømænd skal stadig have en mønt med

Er Claus Madsen og hans far og kollega, Evald Madsen, hos en afdød sømand, er der dog en gammel skik fra oldtiden, som ofte stadig holdes i hævd.

- Hvis en sømand dør, får han jo altid en tier eller tyver med til bådsmanden. Det er helt fast. Jeg har oplevet det så mange gange, siger Evald Madsen.

Mønten er en såkaldt charonsmønt. Den døde fik mønterne med i graven for at kunne betale færgemanden til dødsriget, Charon. Mønterne blev lagt i munden, i hånden, ved hoften eller på øjenlågene.

Batterier og glas er forbudt

Der er dog et par ting, som man ikke må få med på den sidste rejse.

Udover dyr gælder det batterier, brandbare væsker, metal og glas. Har man for eksempel et billede i en glasramme, som den døde skal have med, bliver glasset derfor taget ud.

- Det er simpelthen, fordi glasset hverken er godt i jorden eller i krematorieovnen, forklarer Claus Madsen.