Ove på 82 år: Dåserne holder mig i live

Når pensionsalderen bliver sat op, falder antallet af frivillige i 60-70-års alderen. Til gengæld stiger antallet af frivillige over 82 år. Det viser undersøgelse fra VIVE. Ove Ibsen er en af dem.

Han stikker en stor greb ned langs kanten på containeren fyldt med dåser. De danser uroligt, da han svinger greben over til nabocontaineren. Så vipper han greben og dåserne falder larmende ned.

- Så er der lidt mere at tage fat på, siger Ove Ibsen tilfreds.

Han klarer sådan cirka 3.000 dåser om dagen. Der er en god grund til, at man kalder ham for Dåse-Ove.

Spand med dåseringe

Men det er faktisk ikke selve dåserne, han er interesseret i. Det er dåse-ringene, som han med et rutineret tag hiver af og lægger op i en spand foran sig.

- Når den er fyldt er der omkring 4.500 ringe, siger han.

Jeg elsker det. Jeg sidder så godt her. Ove Ibsen, pensionist, Esbjerg

Metalmand: Facinerende

Ove Ibsen er 82 år. Han arbejder som frivillig. Ni timer fire gange om ugen. Han har lånt et hjørne hos en produkthandler. Her sidder han omgivet af containere med tomme dåser.

- Det er fascinerende, at han vil sidde der alene og arbejde hele dagen. Han kommer punktligt klokken 7.00 om morgenen og tager hjem klokken 16.00. Frokosten varer som regel kun 7-8 minutter, så går han i gang igen, siger Lars Petsen, der er metalmand på stedet.

Ove Ibsen arbejder gerne. Det har han altid gjort, siger han. Foto: Finn Grahndin

Fra dåseringe til proteser

Men Ove Ibsen er ikke spor ked af det frivillige arbejde i Projekt Dåseringe.

- Jeg elsker det. Jeg sidder så godt her, siger han med et grin.

Der er ikke noget så elendigt som at stå af arbejdsmarkedet og sætte sig hjem i en sofa for at dø 14 dage senere. Ove Ibsen, pensionist, Esbjerg

Han indsamler dåseringene og sender dem til et firma, der igen sørger for, at det insamlede aluminium og jern bliver solgt. Pengene går til organisationen Læger uden Grænser.

- De bruger pengene til at lave proteser til fattige i for eksempel Thailand, siger Ove Ibsen.

Flere ældre vil arbejde frivilligt

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd - udsendte tidligere i år en undersøgelse om ældre frivillige. Den viser blandt andet, at andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant siden 1997.

Spanden med dåseringe er ved at være fyldt. Så regner han med, at der er omkring 4.500 styks. Foto: Finn Grahndin

Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige. 28 procent flere 67-årige og 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden.

Han kommer punktligt klokken 7.00 om morgenen og tager hjem klokken 16.00. Frokosten varer som regel kun 7-8 minutter, så går han i gang igen. Lars Petsen, metalmand, Esbjerg

De ældre +82 år vinder ind

Undersøgelsen viser også, at andelen af frivillige kommer til at stige blandt de 82-87-årige.

- Fremtidens ældre vil være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, så vi forventer, at flere af de allerældste fremover vil arbejde frivilligt. Hvis den positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, så har de ældste danskere et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde, og vi kan forvente at se flere over 80 år i de frivillige organisationer, siger seniorforsker ved VIVE Anna Amilon.

Selvom det er ensformigt og ensomt, så elsker Ove Ibsen sit frivillige arbejde. Foto: Finn Grahndin

Dåse Ove: De dør 14 dage senere

Ove Ibsen har i hvert fald ikke tænkt sig at trække sig tilbage til sofaen:

- Der er ikke noget så elendigt som at stå af arbejdsmarkedet og sætte sig hjem i en sofa for at dø 14 dage senere, siger han.

Den tidligere landmand har arbejdet på den her måde i tre år. Tidligere sad han i sin garage, men der var til sidst ikke plads.

3.000 dåser om dagen passerer gennem Ove Ibsens kyndige og øvede hænder. Foto: Finn Grahndin