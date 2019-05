Dagbladet Information besøger Gram

Københavneravisen Information har sendt en tremands trup til Gram for at dække valgkampen fra den jyske muld.

Man fornærmer vist ikke nogen ved at kalde Dagbladet Information en københavneravis. Man fornærmer vist heller ikke nogen ved at sige, at selvsamme også er rimeligt elitær. Ikke desto mindre har netop Information sendt 3 ansatte, to journalister og en fotograf, til Gram i hjertet af Jylland for at dække valget.

- Som journalister har vi et ansvar for at dække hele landet. Og vi er kommet til Gram for at dække det liv, som valgkampen handler om, fortæller journalist på Information, Sebastian Abramsen.

De tre tog til Gram minutter efter at valget blev udskrevet. Derfor tager de tilbage til København i weekenden for lige at få pakket ordentligt. Ellers er det planen, at de skal blive i Gram helt til valget er overstået om fire uger.

- Vi har allerede skrevet flere artikler fra Gram. Vi mødte for eksempel en mand, der gik og lagde asfalt her ude på gaden, og ham snakkede vi med om tidlig tilbagetrækning og nedslidning.Vi har været med til vælgermøde med lokale kandidater og på skolen, fortæller Sebastian Abramsen.

Det gule Danmark er interessant

Nu vi er i gang med ikke at fornærme nogen, kan vi vel også konstatere, at Information er rimeligt venstreorienteret. Mange af avisens læsere har sikkert svært ved at forstå, at Dansk Folkeparti trækker så mange stemmer her i pastoratet, eller at nogen kan finde på at stemme på DF overhovedet for den sags skyld.

- Vi er ikke kommet for at dække det gule Danmark (Udtryk for, hvor stærkt DF står. Red.) som sådan, men selvfølgelig er det interessant, hvordan Dansk Folkeparti har været i stand til at tage stemmer fra Venstre, fortæller Informations journalist.

- Det er da dejligt, at en københavneravis kommer her til Gram, fortæller skoleleder på Gram Skole, Lars Nielsen.

- Eleverne har også meget ud af at følge med i, hvordan journalisterne arbejder, og nu er I også kommet, fortsætter skolederen.

De tre fra Information har lejet sig ind i et hus i Gram, mens valgetkampen står på.