Dagens overblik: Lørdag med Landin, papegøjer og politik

For sjette år i træk afholder Rødding Højskole og nyhedsmagasinet RÆSON konferencen 'Folket & Magten'. I år med overskriften ”Er demokratiet truet?”. Èn minister og en stribe folketingspolitikere deltager. Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), Marie Krarup (DF), Naser Khader (K), Rasmus Nordqvist (AL), Kaare Dybvad (S), Henrik Dahl (LA) og Henning Hyllested (EL) samt Poul Højlund (folketingskandidat for Nye Borgerlige), Uffe Østergaard (professor) og Clement Kjærsgaard (tv-vært) er nogle af dem, der i dag lægger vejen forbi højskolen.

I dag klokken 11.00 byder Sønderjyske Kidz velkommen i Aabenraa til et lille ministævne for LykkeLiga, der er et håndboldfællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier. Der kommer gæster fra Grindsted og Ribe. Derudover kommer selveste landsholdsmålmanden Niklas Landin og hygger sig med børnene. Så der er mulighed for at se, om man kan overliste en af verdens bedste målmænd. Efterfølgende er der mulighed for at få billede og autografer.

Og så til et lille 'pip'. Lige knap 500 papegøjer indtager i dag Brædstrup Hallen. Her vil nogle af landets dygtigste opdrættere af dværg- og spurvepapegøjer dyste i dette års DM i dværg- og spurvepapegøjer. De tilmeldte papegøjer vil i løbet af dagen blive bedømt af dommere, der kigger på farve og fjerdragt, størrelse og holdning. Så er du til fjer, så er der masser af dem i Brædstrup Hallen i dag, hvor der også er fri entre.

Trafikken lørdag morgen kører uden de store vanskligheder eller problemer - både på bane og vej. Men følg med og husk, at du altid tjekke kan biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Vejret lørdag byder på få byger og måske en smule sol. Senere fortsætter den våde marts, når de mørke skyer lukker op for regn. Det bliver mest skyet med enkelte byger. I eftermiddag kommer der regn fra sydvest. Temperaturen vil nå op til otte grader.

I aften og nat skyet og til tider regn. Temperaturen vil ligge på to til fire grader. Vind fra sydvest, ved kysterne stedvis op til kuling.

Nikolaj Toftgaard Jespersen