Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Asylcenteret i Hviding inviterer i dag til borgermøde. Mødet handler om naboskab og fredelig sameksistens. Der bor 400 asylansøgere på centeret, og i Hviding by bor der omkring 1200 indbyggere. Mødet begynder klokken 16.30.

Op mod 40 ældre, som bor på plejehjem i Esbjerg Kommune, tager i dag på virksomhedsbesøg på Rybners Tekniske Skole i Esbjerg. Her skal mændene se nærmere på håndværksfagene og få en snak med f.eks. murer- og tømrerelever og deres lærere, mens kvinderne lader sig forkæle med vask, føn og håropsætning hos skolens frisørelever.

I dag inviterer Sundhed og Omsorg i samarbejde med Jobcentret i Horsens Kommune til job- og uddannelsesmesse på Plejecenter Præsthøjgården i Horsens. Det sker for at vise ældreplejefaget frem og skabe interesse for jobs hjemmeplejen og i plejeboliger. Kommunen står overfor store udfordringer med at skaffe personale.

På motorvej E45 i det sydgående spor er der spildt olie på strækningen mellem afkørsel 70 Aabenraa N og afkørsel 71 Aabenraa. Her skal man passe på, da der kan være glat. Vejdirektoratet oplyser, der er vejhjælp på vej.

Onsdagen bliver mest skyet og en overgang kommer der lidt regn hist og her. Men fra over middag klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperaturen når op mellem otte og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.

