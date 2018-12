Dagens overblik: Sådan bliver tirsdagen

Der bliver onlinehandlet og sendt pakker som aldrig før. GLS har en vækst på 20 procent om året. Nu tager pakkeomdelingsfirmaet konsekvensen og bygger en ny pakkecentral i Horsens. TV SYD besøger tirsdag både GLS og en af de købmand, der nyder godt af også at være udleveringscentral for de mange pakker.

Det bliver nytår før tid for eleverne i 5. klasserne på alle skoler i Esbjerg Kommune. De er nemlig i disse uger i fuld gang med at lære at passe på sig selv og andre, når de bruger fyrværkeri.

En ejendom i Skjoldsgade i Esbjerg blev mandag aften raseret af en brand. Ejendommen står tom og ubeboet, så ingen mennesker var i fare, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der nu skal have undersøgt brandstedet for at finde frem til brandårsagen.

Vejene i store dele af Syd- og Sønderjylland er blevet saltet i nat - og der kan fortsat være risiko for glatte veje i morgentrafikken.

Færgen 'Bitten', der sejler mellem Ballebro på Jyllandssiden og og Hardeshøj på Nordals, ligger tirsdag morgen fortsat stille som følge af det omfattende hærværk, der ramte færgen natten til søndag. Der er håb om, at sejladsen kan genoptages tirsdag eftermiddag.

Tirsdag bliver med tørt og ret klart solskins vejr. Temperaturen har i nat ligget på mellem frysepunktet og tre graders varme. I løbet af dagen stiger temperaturen til op til 5 grader. Blæsten lægger sig og bliver let til frisk fra nord og nordøst.



Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ernst Møller