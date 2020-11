Flest covid-19-smittede i Kolding

Kolding har flest smittede covid-19-borgere blandt de syd- og sønderjyske kommuner. Dagens smittetal, som Statens Serum Institut hver dag offentliggør, viser, at kommunen lige nu har 153 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Det er en stigning på to personer i forhold til i går.

Kun Fanø Kommune har ingen smittede borgere.

Dagens smittekort dokumenterer, at smitten er steget i seks kommuner i forhold til i går, mens den er faldet i andre seks kommuner. Fanø og Varde kommuner har uændrede smittetal i forhold til i går.

Scroll over kortet her og se dagens smittetal i din kommune. Incidenstallet er pr. 100.000 borgere målt som et gennemsnit over de seneste syv døgn.