Damplokomotiv kommer ikke på skinnerne – vejret er for godt

Diesellokomotivet fløjtes i gang for sæsonen. Video: John Melin,. TV SYD

Det er diesellokomotivet HHJ DI 11, der skal trække veterantoget i varmen. Brandfaren er for stor ved at køre med damplokomotiv. Foto: John Melin, TV SYD

Det flotte og tørre sommervejr betyder, at Sydjyllands veterantog i dag havde sæsonstart med et diesellokomotiv. Der er nemlig forbud mod at køre med damplokomotiv.