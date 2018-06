Danfoss åbner supermarked og tankstation

Også fjernvarmeværk skal bygges på Als, når Danfoss udvider

Danfoss A/S har store, grønne planer på Nordals. Industri-giganten vil åbne et miljørigtigt supermarked, som vil demonstrere køleteknik og smart brug af energi til både køling og opvarmning.

Supermarkedet skal ligge tæt på Danfoss’ hovedkvarter i Nordborg. Samme sted vil Danfoss bygge en tankstation og et produktudviklingscenter for køleteknik.

Overfor ønsker Danfoss sig et center for varmeforsyning og et fjernvarmeværk baseret på halm.

Positive politikere

Danfoss har sendt to ansøgninger til Sønderborg Kommune, som ser positivt på projekterne.

Det er guld værd, at Danfoss udvikler og udvider sit hovedkvarter i Nordborg. Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

- Vi anbefaler naturligvis planerne alt det, vi kan. Det er guld værd, at Danfoss udvikler og udvider sit hovedkvarter i Nordborg med to udviklingscentre, siger Aase Nyegaard (Fælleslisten), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Danfoss' egne produkter

I begge tilfælde bruges Danfoss’ egne produkter inden for varmeforsyning og køleteknik.

- Det kommer så borgene til gode i form af både et fremtidens supermarked, en tankstation og et fjernvarmeværk, siger Aase Nyegaard.