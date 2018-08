Danfoss og SG Flensburg-Handewitt i fem-årigt parløb

Danfoss har indgået en fem-årig sponsoraftale med den tyske håndboldstorklub, mesterholdet SG Flensburg-Handewitt.

- I dag er det ikke ´business as usual’ for os her i Danfoss. I dag er en af de dage, som vil blive husket.

Sådan lød det fra administrerende direktør i Danfoss, Kim Fausing, da han tidligere i dag bød hele det tyske mesterskabshold SG Flensburg-Handewitt velkommen i Nordborg.

Holdet er nykårede tyske mestre i en af verdens bedste herrehåndboldligaer, og alle spillere var til stede i det sønderjyske, da aftalen med Danfoss blev underskrevet..

Tyskland er det største marked for verdensvirksomheden Danfoss fra Nordals, og ifølge Kim Fausing, har SG Flensburg-Handewitt og Danfoss en klar fællesnævner:

- Der er store ligheder mellem Danfoss og Flensburg-Handewitt. Flensburg-Handewitt er et af de bedste hold inden for håndbold i verden og stræber efter at være nummer ét i verden. Det samme gør vi i Danfoss, siger Kim Fausing til TV SYD.

Giver passionen videre

Aftalen mellem Danfoss og SG Flensburg-handewitt løber over fem år, og det langsigtede perspektiv skal sikre et godt fundament til mesterskabsholdet, håber Kim Fausing. Den anden vej rundt ønsker Kim Fausing med aftalen at skabe en tættere relation til den nordtyske region, hvor virksomheden har mange medarbejdere, der hver dag går på arbejde.

- Vi forventer at få noget inspiration og at kunne give en del af den passion, der er i Flensburg-Handewitt, videre til vores medarbejdere, siger Kim Fausing til TV SYD.