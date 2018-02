Danfoss præsterer 2017-overskud på 5,1 milliarder kroner

Overskuddet på ​ 5,1 milliarder kroner er mere end 700 millioner kroner bedre end i 2016.

- Vi er meget tilfredse med vores resultater i 2017. Vi har gennem året haft ekstraordinært høj vækst, og vi leverer en stærk bundlinje. Samtidig har vi investeret massivt i vækstinitiativer og digitalisering og gennemført flere vigtige teknologiopkøb, der er med til at fastholde vores position som teknologiførende og dermed at skabe størst mulig værdi for vores kunder, siger Kim Fausing, koncernchef og CEO, Danfoss.

Kim Fausing er administrerende direktør i Danfoss. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

I 2017 steg omsætningen med over 4 milliarder kroner til 43,3 milliarder kroner, hvilket svarer til en vækst på 12 procent.

Især Danfoss Power Solutions har haft et særdeles godt 2017. Men også koncernens tre øvrige forretningsområder voksede hurtigere end markederne og den globale økonomi generelt. Fremgangen i omsætning og indtjening var bredt funderet på tværs af Danfoss’ markeder, men særligt i BRIK-landene og i USA har væksten været markant.

Hvor væksten i Kina blandt andet er drevet af store investeringer i energi-effektivitet, der skal løse udfordringer med klimaforandringer og luftforurening, oplever Danfoss i Indien et særligt fokus på løsninger, der kan sikre friske fødevarer til en voksende befolkning. I USA, som er Danfoss’ største marked, er det især investeringer i infrastruktur, som driver den stigende omsætning.

Danfoss Danfoss blev grundlagt i 1933 i Nordborg af ingeniør og fabrikant Mads Clausen. Han startede en produktion af ventiler til køleanlæg, som ellers kun blev produceret i USA.

Virksomheden er i dag en global milliardvirksomhed, der fortsat ejes af grundlæggerens familie gennem en familiefond, som Mads Clausens enke, Bitten Clausen, grundlagde i 1971.

1. juli 2017 fik koncernen ny topchef, da Kim Fausing tog over efter Niels B. Christiansen.

Der er mere end 25.000 medarbejdere i den samlede koncern. Heraf omkring 5300 ansatte i Danmark.

Danfoss har 69 fabrikker i 20 lande, og selskabet sælger sine produkter i mere end 100 lande.

