Danfoss vil lære new yorkerne at spare på energien

Tre danske virksomheder er videre til finalen og konkurrer i næste uge om at levere de bedste klimaløsninger til New York City. En af de virksomheder er Danfoss.

Der er stor fokus på klimaet i disse dage med strejker, topmøder og World Cleanup Day, hvor folk går på gaden for at rydde op. Rent geografisk er blikket dog rettet mod New York City, hvor selvsamme klimatopmøde netop er blevet afholdt, og hvor man i næste uge afvikler New York Climate Week.

I den forbindelse er den danske virksomhed Danfoss gået videre til finalen i en konkurrence om at levere den bedst mulige løsning på, hvordan byen kan overkomme og klare luftforurening og høje temperaturer. To ting der især er en udfordring i byerne.

Danfoss foreslår, at man skifter gamle radiatorventiler ud med nye (Pressure Independent Control Valves) i bygninger, hvor varme- og kølesystemet er vandbaseret. Virksomheden anslår, at der kan spares helt op til 50 procent af den energi, der normalt bliver brugt til at varme eller køle bygningen.

Konkurrencen afgøres den 24. september. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Tre danske virksomheder med i konkurrencen

I alt er Danfoss oppe imod syv andre virksomheder, hvor to af dem er danske Rambøll og Novenco. De skal alle sammen præsentere deres løsning for et panel bestående af repræsentanter fra New Yorks bystyre. Det sker den 24. september, hvor vinderen af konkurrencen også findes.

Klimaugen starter på mandag den 23. september og slutter søndagen efter. Det er et samarbejde mellem FN og New York City.

Konkurrencen er en del af projektet Access Cities, som samler og forsøger at løse bymæssige udfordringer fra fem projektbyer i fire lande: New York City, München, Singapore, København og Aarhus.