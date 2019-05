Danfoss vokser fortsat og har højere omsætning

I årets første tre måneder har Danfoss øget sin omsætning og opkøbt flere virksomheder for at øge væksten.

Fremgangen skyldes bl.a. stor efterspørgsel på det amerikanske marked, i Europa og Indien, mens efterspørgslen i Kina har været mere afdæmpet.

Væksten skal ses på baggrund af et stærkt første kvartal i 2018.

I første kvartal af 2019 fortsatte Danfoss sine opkøb af andre virksomheder for at øge sin vækst. Danfoss indgik bl.a. aftale om overtagelse af den amerikanske virksomhed UQM Technologies, Inc. – en teknologivirksomhed inden for hybrid og elektriske fremdrifts-løsninger til busser, lastvogne, off-highway køretøjer og skibe.

I april udvidede Danfoss desuden sin ejerandel i den finske virksomhed Leanheat – der er førende på markedet for brugen af kunstig intelligens til at gøre bygninger og fjernvarmesystemer energieffektive og smarte.

- Vi er kommet godt fra start og fortsætter vores momentum. Som forventet har vi siden fjerde kvartal sidste år set lavere vækstrater i nogle af de industrier, som vi opererer i. Men vores energieffektive og innovative løsninger har aldrig været mere relevante, og vi fortsætter med at styrke vores kerne-forretninger.

Det siger Kim Fausing, der er adm. direktør og koncernchef i Danfoss, i en kommentar til regnskabet for årets første tre måneder.