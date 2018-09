Daniel hev guld hjem til Vejle: I dag blev han hyldet

Vejlenseren Daniel Wagner vandt i august to guldmedaljer under para-EM i Berlin. Mandag blev han hyldet i hjembyen.

Vejle Gamle Rådhus var i dag rammen for guld-fejring, og midt i selskabet stod para-atlet Daniel Wagner.

Han deltog i årets para-EM i Berlin og kunne efter den 26. august pakke to guldmedaljer ned i bagagen og tage dem med hjem til Vejle.

- Det er ikke første gang, at jeg bliver modtaget på den her måde, men det gør det ikke mindre fantastisk. Det er superfint, og det giver mig motivation til at fortsætte. Det betyder rigtig meget, siger Daniel Wagner til TV SYD.

Atleten sejrede i disciplinerne længdespring og 100 meter løb i sin kategori T63, der er for atleter med en enkelt protese på grund af overbensamputering.

Daniel Wagner fejrer sit længdespring til VM-guld i sommer i London. Foto: Scanpix Denmark

EM-medaljer fejres altid

På Vejle Gamle Rådhus stod blandt andre borgmester, Jens Ejner Christensen (V), klar med lykønskninger til den benamputeret sportsstjerne. Men for borgmesteren betyder ordet para foran EM ikke noget for, hvordan Daniel Wagner skal fejres:

- Hvis der er nogen, der kan bringe en EM-titel ind i vores kommune, så er vi stolte og vil fejre det, fortæller han til TV SYD under dagens reception.

Vejle Kommune har stort fokus på para-idræt, og de har en målsætning om at blive parasportens hovedstad. Og i den sammenhæng er borgmesteren ikke i tvivl om, at Daniel Wagner bidrager positivt.

- Det er et spændende område at prioritere, og det hænger selvfølgelig sammen med, at der er en af vores egne atleter, der har bragt medaljer hjem, siger Jens Ejner Christensen (V).

I alt kunne Danmark bryste sig af tre guld-, to sølv- og to bronzemedaljer efter para-EM 2018 i Berlin.