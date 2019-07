Færre bliver fyret: Danish Crown henter arbejdspladser hjem

Mere af produktionen vil fremover blive i Horsens, og det redder 50 arbejdspladser fra forestående fyringsrunde.

Først så det ud til, at 175 slagterimedarbejdere i Horsens mistede jobbet, men nu nedjusterer Danish Crown tallet. Efter en tre uger lang forhandlingsperiode er parterne kommet frem til, at kun 125-127 personer mister jobbet, hvilket er 50 mindre end først planlagt. Det skriver Horsens Folkeblad.

Fyringerne blev i første omgang en realitet, fordi færre grise end tidligere bliver sendt til slagtning, men flere faktorer gør nu, at fyrringsrunden bliver nedjusteret.

Blandt andet vil Danish Crown holde mere produktion på fabrikken i Horsens i stedet for at sende det ud af landet. Tidligere har man for eksempel sendt stykker af grisene til udbening i blandt andet Tyskland, men nu vil man lave mere af dette arbejde i Horsens. Fremover vil man også købe færre håndværkere udefra, og i stedet benytte slagteriets egne håndværkere. 15 medarbejdere har derudover sagt op på baggrund af fyringsrunden.

I løbet af 15 år har flere end 7.000 slagteriarbejdere mistet deres arbejde på Danish Crown.

