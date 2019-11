Danish Crown lander aftale om salg af svinekød til Kina for 670 millioner kroner

Danish Crown har indgået en aftale med Kinas største fødevarevirksomhed, Cofco, sikrer Danish Crown et salg på 100 millioner dollar i 2020. Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtigt glade for aftalen med Cofco Meat Holdings. Den sætter to streger under, at vi i Danish Crown har nået en status som foretrukken leverandør for den største aktør på det kinesiske marked, siger Danish Crowns salgsdirektør i Kina, Niels Knudsen.

Danish Crowns salgsdirektør i Kina, Niels Knudsen underskriver her aftalen i Shanghai.

Der er tale om en rammeaftale på 100 millioner dollar eller 672,5 millioner kroner i 2020. Danish Crown understreger, at salget kan blive endnu større.

Danish Crown har handlet med Cofco i en længer periode, og at nogle af de største kontrakter målt i værdi i selskabets historie har været med det kinesiske selskab.

Danish Crown har længe fokuseret på det hastigt voksende kinesiske marked. Svinepesten har ramt de kinesiske landmænd og svineproducenter hårdt, hvorfor der må importeres svinekød i store mængder for at mætte de 1,4 milliarder kinesere.

Det betyder, at de danske landmænd lige nu oplever at få rekordhøje priser for de svin, som de sender til slagtning.

Læs også Svineproducenterne jubler: Priserne stiger og stiger