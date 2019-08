Danmark får EM-sølv i kørestolsrugby efter nederlag

Danmark hentede EM-sølv i kørestolsrugby for anden gang med finalenederlag til Storbritannien i Vejle.

Det danske herrelandshold i kørestolsrugby måtte søndag nøjes med EM-sølv, da Storbritannien igen var for stor en mundfuld.

I finalen i Vejle var danskerne med efter de første perioder, men så trak briterne fra og vandt guld for syvende gang med en 55-45-sejr.

Det danske landshold kan næppe være utilfreds, da Storbritannien rangerer som et bedre hold og også var favoritter.

Samtidig triumferede de danske spillere lørdag ved at nå finalen med en sejr over Frankrig, og det er de første danske sølvmedaljer ved EM siden 2013.

Finalepladsen betød, at et stort mål allerede var indfriet, da den gav Danmark en billet til de paralympiske lege (PL) i Tokyo næste år.

Det er første gang, at Danmark skal deltage i PL i kørestolsrugby, som foregår på en basketballbane med fire spillere fra hvert hold på banen af gangen.

Spillerne er rangeret efter deres handicap med point, og de fire spillere må maksimalt have otte point samlet på banen.

Holdet skal så forsøge at flytte bolden over modstanderens mållinje, og det er tilladt at blokere, holde og tackle modstanderen.

Danmark fik i gruppespillet en lussing af Storbritannien, som slog danskerne 63-45.

Danmark så dog ud til at have ladet frygten blive i omklædningsrummet og kom foran flere gange i første periode, hvor stillingen efter fem minutter var 10-10, og perioden sluttede lige med 14-14.

En 19-18-føring to minutter inde i anden periode blev afløst af 26-24 til Storbritannien, som gik til pausen efter to perioder foran 29-27.

Briterne spillede fejlfrit i indledningen på tredje periode og holdt føringen på to scoringer efter et par minutter.

I stedet blev det danskerne, der lavede fejlene og kom bagud 36-40 efter danske pasningsfejl, og det blev også 44-38 inden sidste periode, og det så ud til, at danskerne var ved at køre træt mod overmagten.

Storbritannien lod sig ikke ryste i sidste periode og lod aldrig Danmark komme tilbage og true finalesejren.

PL i Tokyo afholdes fra 25. august til 6. september i 2020.