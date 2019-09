Danmark planter træer sammen med Søs Fenger

Lørdag aften spiller Søs Fenger koncert i Skærbæk ved Tønder. Samtidig samler byen penge ind til at plante flere træer.

Det er en helt særlig aften i Skærbæk ved Tønder, for byen har fået besøg af en ikke hvilken som helst kunstner.

I Kulturhuset Emanuel kan Søs Fengers stemme lige nu opleves, mens der uden for huset er blevet bygget en illusion af en skov, hvor der bliver samlet penge ind til Danmarks natur.

Vi har kastet en bold op, og den er bare blevet grebet fra alle sider. Tanja Vodder, medarrangør, Skærbæk

Lørdag aften sender TV 2 live fra sit store indsamlingsshow ’Danmark planter træer’, som bliver afholdt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Da Skærbæks lokale kræfter opdagede, at der ville afholdt et indsamlingsshow, tænkte de straks, at det skulle kombineres med Søs Fengers koncert.

- For os er det en helt naturlig udvidelse af koncerten. Vi tænkte, at vi laver da et udendørsmiljø, vores egen illusion af en skov, hvor vi kan samle penge ind til naturen, siger Tanja Vodder, der har været med til at arrangere det hele.

Medarrangør håber, at hele byen kommer

Hun er utrolig beæret over, hvor meget lokalmiljøet har været med til at støtte op om aftenens arrangement, der skal være med til at sikre fremtidens skove.

I Skærbæk gør de det ved at sælge træer, hvor 20 procent af salget går til indsamlingen, og herudover donerer Kulturhuset også 10 kroner for hver solgte øl.

For at lokke endnu flere til, er baren blevet rykket uden for i illusionsskoven, og her var masser af lokale dukket op, allerede inden koncerten begyndte lørdag aften klokken 20.

- Vi er så taknemmelige for, at det her har kunnet lade sig gøre. Vi har kastet en bold op, og den er bare blevet grebet fra alle sider, siger Tanja Vodder, der håber, at hele byen kommer og støtter op.

