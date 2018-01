Danmark støtter tysk vejafgift

Den danske regering går nu ind og støtter Tyskland i en strid med Østrig om vejafgifter.

Østrig har klaget til EU-domstolen over den planlagte tyske motorvejsafgift. Tyskland planlægger at indføre afgift på at køre på de tyske motorveje fra 2019. Det er østrigerne utilfredse med.

Det kan virke selvmodsigende, for østrigerne har selv en vejafgift. Men Tyskland planlægger at kompensere tyske bilister for motorvejsafgiften ved at sætte andre bilafgifter ned. Og det mener Østrig er diskriminerende mod andre EU-borgere.

Den danske regering planlægger selv at indføre en vejafgift efter tyske forbillede, men først i 2020, altså et år efter Tyskland. Derfor støtter Danmark nu Tyskland i striden med Østrig.

- Så Danmark har selvfølgelig en interesse i, at det kan lade sig gøre at indføre denne form for afgift, siger Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm til ritzau.