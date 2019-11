Danmarks ældste højskole fylder år: Kronprinsesse Mary med til fest

I dag er det præcis 175 år siden, at man på Rødding Højskole modtog det første elevhold på en dansk højskole nogensinde.

Åbningen af Rødding Højskole i 1844 blev starten på en skoleform, som siden er blevet fremhævet som noget særligt dansk - noget der også har gjort Danmark kendt i udlandet.

- Det er en kæmpe glæde for Rødding Højskole, at kronprinsesse Mary har valgt at prioritere jubilæet. Det er vi er selvfølgelig stolte over. Højskolebevægelsen har gennem 175 år og skiftende tider gjort sig gældende som en markør i det danske samfund, siger forstander Mads Rykind-Eriksen.

Det, der startede i Rødding i 1844, har vist sig levedygtig som en bevægelse. Blot 25 år efter starten i Rødding var der åbnet 70 andre højskoler rundt om i landet. De forgangne 175 år har der eksisteret knap 400 højskoler i Danmark. I år er der 73 højskoler tilbage i landet.

Kronprinsesse Mary bliver modtaget af forstanderparret Anja og Mads Rykind-Eriksen, højskolens formand Morten Skov Mogensen, formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær og Vejens borgmester Egon Fræhr, (V).

Den kongelige æresgæst skal under besøget på god højskolevis opleve fællessang, hvor der blandt anded vil blive sunget "Et voksested", som forfatteren Jens Rosendal har skrevet til Rødding Højskole i 2013.

Kronprinsessen forlader festlighederne efter et par timer, men på højskolen er hele dagen og aftenen sat af til at fejre den store fødselsdag.