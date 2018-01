Danmarks bedste holdkammerat er fra Sønderborg

Mikkel Madsen på 16 år, som er amerikansk fodboldspiller i Sønderborg Sergeants, har ved gallashow, Sport 2017, vundet Årets Fidusbamse, som uddeles til årets bedste holdkammerat.

Danmarks bedste holdkammerat hedder Mikkel Madsen. Han er 16 år og spiller amerikansk fodbold i Sønderborg Sergeants.

206 unge mennesker fra hele landet var på sitet www.fidusbamsen.dk indstillet til at vinde Danmarks Idrætsforbunds (DIF) og Nordea-fondens Fidusbamse og titlen som Årets Holdkammerat 2017, og nu er vinderen fundet. Udover at kunne kalde sig for Danmarks bedste holdkammerat vandt Mikkel Madsen en idrætsrejse for hele sit hold i Sønderborg Sergeants til en værdi af 100.000 kroner.

- Prisen betyder rigtig meget for mig. Den viser, at man kan opnå rigtig meget, hvis man kæmper for det, sagde Mikkel Madsen fra scenen i Boxen i Herning.

I indstillingen af Mikkel Madsen lyder det blandt andet, at han altid formår at skabe god stemning i omklædningsrummet, uanset om holdet vinder eller taber. Mikkel Madsen tager sig altid godt af de nye medlemmer i klubben, og derudover er han ofte primus motor for de sociale arrangementer i Sønderborg Sergeants.