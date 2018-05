Danmarks befrielse: Fred, frihed og forsoning er det evige budskab også i 2018

Med op mod 10.000 deltagere så er Haderslev Lysfest Danmarks største markering af befrielsen den 4. maj 1945.

Med sine flere tusinde deltagere, står Haderslev Lysfest i dag som en af Danmarks absolut største fejringer af Danmarks befrielse 4. maj 1945.

Men den succes lå ikke i kortene.

I 1950 havde man valgt at droppe de offcielle festligheder i forbindelse med 4. maj, men så tog oberst Gabel-Jørgensen affære og skabte den første lysfest ved Haderslev Kaserne.

Siden da har lysfesten været et samlingspunkt for tusindevis af borgere i området.

Fornyelse af traditionerne

I 2014 indgik Haderslev Kaserne og Haderslev Kommune et samarbejde omkring en fornyelse af lysfesten, og indførte et lysshow samt en række andre arrangementer, der skal berøre højaktuelle sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. For et er sikkert budskabet om fred, frihed og forsoning er stadig lige aktuelt - også selvom 1945 kan forekomme meget langt væk - for især yngre mennesker.

I år har Haderslev Kommune for andet år i træk inviteret til Haderslev Åbent Sikkerhedspolitisk Topmøde, hvor både forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og forsvarschef general Bjørn Bisserup deltager sammen med et panel af eksperter, og som hele eftermiddagen i dag har sat haft aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer i vores region – Nordeuropa og Østersøregionen på dagsordenen.

Fakkeltog for fred, frihed og forsoning

Klokken 21 går tre fakkeloptog gennem Haderslevs gader, hvor hundredevis af mennesker anført af musikkorps. De mødes på Gravene, og går i samlet flok til Haderslev Kaserne.

Alle er velkomne til at deltage. Man møde blot op ved Kulturhus Bispen eller ved Museum Sønderjylland - eller Hertug Hans Kirken, hvor man får udleveret en fakkel.

Selvom det i dag er 73 år siden befrielsen kom, og 68. gang Haderslev Kaserne er ramme om 4. majs lysfest, så trækker lysfetsen stadig mange mennesker til. Arrangørerne forventer mellem 8.000 og 10.000 mennesker - og budskabet er det samme i 2018 som i 1945 - fred, frihed og forsoning.

Årets Lysfesttaler er forsvarschef og general Bjørn Bisserup​.

Det omfattede program kan ses på Haderslev Lysfest.

