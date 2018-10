”Danmarks flotteste by” har rod i bymidten

Sønderborg vinder titlen som Danmarks flotteste handelsby, selv om gågaden er gravet op gennem lang tid.

Sønderborg er netop kåret til Danmarks flotteste handelsby. Men besøger man byen lige nu, er den ikke kun præget af de historiske bygninger, kunsten i gågaden og isspisende mennesker på strandpromenaden.

Undskyld, vi roder, vi renoverer vores gågade. Stort skilt i Perlegade i Sønderborg.

En stor del af gågaden er gravet op, så kunder i Perlegade må sno sig for at komme hen til butikkerne. Det har givet kritik fra gadens butiksejere, som er utilfredse med, at projektet er langt efter tidsplanen.

- Vores gågade er over 30 år gammel og trænger til en renovering. Det koster både kræfter, penge, tid og spekulationer, siger Rikke Torré, som er formand for Sønderborg Handelsstandsforening.

Færdig næste år

Butiksejerne må væbne sig med tålmodighed. Renoveringen af gågaden har stået på siden 2017, og den skulle foregå i tre etaper, men alle etaper blev forsinket.

Det nuværende gravearbejde har deadline her i efteråret, men bliver først færdig til foråret 2019.

Stor overraskelse

Trods kritikken jubler hun over, at Sønderborg fik prisen i torsdags.

- Vi synes jo, det er superflot, at vi får prisen, mens vi stadig har arbejdshandskerne på. Så vi er også meget overraskede over at få prisen lige nu. Men det gør jo, at det er sjovt at arbejde videre, for resultatet bliver rigtig flot, siger Rikke Torré.