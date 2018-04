Danmarks første gratis dyreklinik på hjul

Tirsdag rullede den første non-profit dyreklinik ud på de danske veje. Torsdag er den i Kolding.

En ny rullende dyreklinik skal være med til at sænke antallet af sager om misrøgte dyr i Danmark.

Frynseklinikken hedder Dyreværnets nyeste forsøg på at hjælpe dyr og dyreejere, der ikke selv har midlerne til at tage deres dyr med til dyrlægen.

- Erfaringerne fra disse viser, at årsagerne til at visse borgere ikke får deres dyr til dyrlæge skyldes tre ting: Manglende planlægning, manglende mulighed for transport og manglende økonomiske midler. Med etableringen af den mobile dyreklinik, Frynseklinikken, kan vi nu bringe dyrlægen direkte hen til de udsatte områder og på den måde hjælpe både dyr og borgere, siger Dyreværnets direktør og dyrlæge Rikke Christensen-Lee i en pressemeddelelse.

Den rullende dyreklinik bemandes af en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske. Foto: Dyreværnet

Dyreklinikken er den første af sin art i landet, men ifølge Dyreværnet har man i USA haft stor succes med gratis mobile dyreklinikker.

Torsdag kommer den nye klinik til Kolding foran Værestedet Regnbuen og vil derefter køre rundt i landet. Se hvor her.