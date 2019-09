Se video: Danmarks længste svømmetur har været et kæmpe familieprojekt

Efter at have gennemført Danmarks længste svømmetur svømmede Lars Simonsen i dag i land ved grænsen i Flensborg Fjord.

Mens Lars Simonsen har taget det ene tag efter det andet, og han meter for meter har bevæget sin krop hele vejen rundt om Danmark, så har hans mor og far kæmpet lige så meget for at få hele oplevelsen til at blive til virkelighed.

Efter ét år og 1.370 kilometer gennemførte Lars Simonsen i dag Danmarks længste svømmetur hele vejen rundt om Danmark.

Uden hans forældre ville han ikke have svømmet i mål i dag ved grænsen i Flensborg Fjord.

- Det har været så stort at kunne dele det her eventyr sammen med dem og dele alle oplevelserne, siger Lars Simonsen, der betegner sig selv som en eventyrer.

Lars har fået sin mor ud af depression

Under forløbet har han hans mor, Ilse Simonsen, gået 1.000 kilometer, og hans far har kørt omtrent det dobbelte for at levere provianter til deres søn.

Men der har været en lidt større mening med Ilse Simonsens mange skridt. For langsomt er hun kommet ud af sin depression, og det var faktisk hele meningen med hendes søn meget lange svømmetur.

- Jeg har nydt at gå på stranden, hvor jeg ikke har skullet forholde mig til andet end bare at levere provianter, når han kom ind, siger Ilse Simonsen og fortsætter:

- Jeg er så stolt over, at han har taget os med på sådan et eventyr. Vi har oplevet så meget sammen.

