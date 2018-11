Haderslev kan bryste sig af at have Danmarks måske grimmeste juletræ - i hvert fald er træet så grimt, at byens handlende har nægtet at pynte det.

Ved Stormklokken - et lille torv i Haderslev - står Danmarks måske grimmeste juletræ. Træet er så grimt, at byens handlende ikke vil bruge krudt på at pynte træet.

Det er kommunen, der har leveret træet, og samme kommune har erkendt, at træet ikke ikke fortjener at "pynte" i bybilledet. Derfor bliver der leveret et nyt træ torsdag formiddag.

Års i Nordjylland er kendt for at huse Danmarks grimmeste juletræ.

- Men vi har ikke ambitioner om at konkurrere om, hvem der har det grimmeste juletræ, så derfor har vi bedt om et nyt, siger Christian Schultz fra foreningen Haderslev Butikker.

Kunderne i byen har også lagt mærke til det grimme træ. Og blandt dem, TV SYD mødte på gaden onsdag eftermiddag, var der enighed: Det er godt nok grimt.

Men der skal også være plads til et grimt træ - det mener i hvert fald sognepræsten i Gram. Han har tilbudt, at det landsforviste træ kan få asyl på præstegården julen over.

Om det fire tons tunge træet ender sine dage i Gram er uvist i skrivende stund.