Give skriver historie: Danmarks mindste divisionsklub i DM-finalen i tennis

Give Tennisklub har spillet sig i DM-finalen i holdtennis. Det er første gang i den lille tennisklubs historie.

Man behøver ikke være en stor klub for at levere store resultater. Det har Give Tennisklub vist. For første gang i klubbens historie har de spillet sig i en DM-finale.

- Det er jo giga stort. Vi er Danmarks mindste divisionsklub, og vi har allerede sikret os sølvet. Det er virkelig stort, at vi er nået så langt, siger Jan Ek, bestyrelsesformand i Give Tennisklub, til TV SYD.

Mange års hårdt arbejde

Lørdag mødte Give Tennisklubs herrehold KB i semifinalen i Danmarksmesterskabet i holdtennis. Det blev til en 4-1 sejr til den lille jyske tennisklub. Det er første gang, at klubben er nået så langt. Sidste år var første år, at Give Tennisklub spillede i Elitedivisionen, og der var holdet langt fra at komme i en DM-finale.

- Vi har arbejdet hårdt i mange år for at nå helt op på øverste hylde. Vores succes lige nu skyldes, at vi har tiltrukket fantastisk gode spillere til klubben, siger Jan Ek.

Håber på overraskende sejr

Søndag klokken 11 skal holdet vise, om de igen kan levere en kæmpe overraskelse. Klubben skal møde Gentofte, og Jan Ek ved godt, at det vil være en sensation, hvis spillerne fra Give Tennisklub kan hænge guldmedaljer om halsen:

- Jeg forventer, at det bliver en hård kamp. Gentofte er favoritterne, men nu har spillerne chancen for at lave noget af en overraskelse – for det vil det være, hvis vi vinder, siger Jan Ek.