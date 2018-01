Amerikansk tidsskrift kårer Marbækbanen i Esbjerg Golfklub som den næstbedste i Danmark.

Danmarks næstbedste golfbane ligger i Esbjerg. Marbækbanen i Esbjerg Golfklub er kåret som nummer to på en ny liste over Danmarks bedste golfbaner.

Det er det amerikanske golftidsskrift Golf Digest, som i en gennemgang af de bedste golfanlæg i 206 lande udenfor USA kårer Esbjergbanen som den næstbedste.

Esbjerg Golfklub er vant til rosende omtale. År efter år ligger den flot placeret på tidsskriftets liste over de hundrede bedste golfbaner i Kontinentaleuropa.

Klubben har gennem årerene været vært for en række nationale og internationale mesterskaber og turneringer, bl.a. europamesterskaberne for amatører og senest DM for hold i 2015 og DM i slagspil i 2017.

Fra den 1.-3.august i år er klubben vært for ECCO-Touren. Turneringen rangerer lige under den Europæiske Challenge Tour. Det er på den, at de bedste danske og svenske talenter begynder deres professionelle karriere.

- Med besøg af ECCO-Touren er vi tilbage på det internationale niveau, som vores mesterskabsbane i Marbæk er designet til, siger formand for Esbjerg Golfklub, Per Fisker.

Golf Digest kårer the Scandinavian Old Course i Farum som Danmarks bedste.

Til sommer er Esbjerg Golfklub vært for en afdeling af ECCO-Touren. Foto: Ib Corneliusen