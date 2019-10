Danmarks næststørste møntfund: Pengene vælter op af jorden

Med en børste, lidt vand, en forsigtig hånd og et koncentreret blik sidder Anders Horsbøl Nielsen onsdag aften og pudser et helt specielt fund.

Han har været arkæolog i 40 år, men den seneste uge har været ret unik - og det bliver én af dem, han kommer til at huske allerbedst, når han kigger tilbage på sit arbejdsliv.

For bipperiet er mildt sagt gået amok på Uhrhøj i Vejle, hvor Danmarks næststørste møntskat fra 1400-tallet er blevet fundet.

Og lige nu er Anders Horsbøl ved at forvandle de ældgamle mønter, der er fyldt med jord og mudder til noget, der kan udstilles i Spinderihallerne fra i morgen.

- Jeg har aldrig været med til noget lignende. Det er helt speciel oplevelse at sidde med de her mønter i hænderne, siger Anders Horsbøl Nielsen, der er arkæolog ved VejleMuseerne.

Mønterne stammer fra Nordtyskland og Danmark.

Danmarks næststørste møntfund

De første sølvmønter blev fundet på Uhrhøj for to og et halvt år siden, og siden forrige mandag har arkæologer ved VejleMuseerne udgravet omkring 1600 mønter.

I slutningen af sidste uge fandt arkæologerne 800 mønter, og de troede, at alle skattene var gravet op fra jorden, men de nordtyske og danske mønter fortsatte med at dukke op.

Nu har de fundet omkring 1600 sølvmønter, og det ser ud til at være Danmarks næststørste møntfund – kun overgået af Svendborgfundet med 3800 mønter.

- De her mønter fortæller, at livet ikke altid går, som man forudser. Der er foregået noget her, som betyder, at nogen ikke er kommet tilbage efter mønterne, siger Anders Horsbøl Nielsen.

Gaven der bliver ved med at give

Han fortæller samtidig, at det ikke er muligt at skrive alle kapitler om mønternes historie og sætte det ind i en større kontekst, før arkæologerne har fundet alle de sølvskatte, der gemmer sig i jorden på Uhrhøj.

- Vi er blevet overraskede hver dag, så jeg tør ikke at sige, hvornår vi er færdige med udgravningerne, siger Anders Horsbøl Nielsen.

Arkæologerne har konstateret, at sølvmønterne består af 20 procent kobber.

De vil være udstillet i Spinderihallerne til og med i slutningen af næste uge, og herefter bliver danefæet flyttet til Nationalmuseet.

De 1600 mønter skal udstilles i Spinderihallerne. Foto: VejleMuseerne