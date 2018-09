Danmarks største Stafet for Livet er i gang

I denne weekend afholdes der for femte år i træk Stafet for Livet i Haderslev.

Klokken 12.20 blev runden for fighterne – de nuværende eller tidligere kræftramte - skudt i gang. Dem Stafet for Livet handler om.

179 fightere er sammen med 6801 andre personer fordelt på 136 hold i fuld gang med at gå runder i Damparken i Haderslev.

Kort over Stafet for Livet-arrangementer Foto: Kræftens Bekæmpelse

De har sat et døgn af til at samle penge ind til kræftforskning og patientstøtte. I 24 timer skal de holde stafetten på deres hold i gang. Et symbol på at kræftpatienter kæmper med sygdommen både dag og nat.

Stafet for Livet afholdes ikke kun i Danmark. Arrangementet, der på engelsk hedder Relay For Life, begyndte i 1985 i USA.

I Danmark afholdes staffen i 78 byer - stafetten i Haderslev er Danmarks største. Sidste år deltog 7873 i Haderslev. De gik tilsammen 101.705 kilometer og samlede 1,761 millioner kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Det gjorde stafetten i Haderslev til verdens største Stafet for Livet-arrangement for anden gang.

Den sidste runde gåes i Haderslev søndag klokken 11.30. I Syd- og Sønderjylland afholdes årets sidste Stafet for Livet-arrangement i Ribe i næste weekend.