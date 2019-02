Danmarks største vindmøllepark kan give tusindvis af arbejdspladser til Esbjerg

Danmarks største vindmøllepark skal bygges i Nordsøen. Esbjergs borgmester håber på, at Esbjerg skal udføre arbejdet i forbindelse med parken.

Nordsøen har allerede havvindmølleparkerne Horns Rev 1, 2 og 3, men fra 2024 får de en ny nabo.

Landets Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har i dag meddelt, at Danmarks største havvindmøllepark skal etableres nord for Horns Rev ud fra Lemvig.

Mellem 80 og 100 vindmøller skal opføres, og den skal forsyne mellem 800.000 til en million husstande.

Parken skal døbes Thor, og selvom Thor ikke bliver bygget ud fra Esbjerg, så er byens borgmester Jesper Frost Rasmussen glad for at høre, at den kommende havvindmøllepark skal bygges i Nordsøen.

Esbjerg havn har alt det, der skal til. Her er den komplette forsyningskæde til at levere den her service til vindmølleindustrien. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, (V), Esbjerg

- Det er en fantastisk nyhed, og jeg synes, at den her placering er helt optimal. Om den skal sejles 20, 30 eller 40 kilometer ud fra Esbjerg, det betyder mindre. Det, der er essentielt, er, at Esbjerg kommer til at spille en særlig rolle, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD.

Den ny havvindmøllepark kommer ikke bare til at være Danmarks største. Den kommer næsten også til at blive verdens største kun overgået af to britiske havvindmøllerparker, der er ved at blive bygget, skriver TV 2.

Direktør er stensikker på, at Esbjerg vinder udbud

Esbjergs borgmester håber, at arbejdet med vindmølleparken skal tage udgangspunkt i Esbjerg Havn, men det er der endnu ikke nogen, der ved. Et estimat for etableringen af den nye havvindmøllepark lyder på 8.200 årsværk over etableringsperioden.

Byggeprocessen skal i udbud, og når det er afgjort, hvem der vinder udbuddet, kan man lægge sig fast på, hvilken havn arbejdet skal tage udgangspunkt i.

Det kunne enten være i Thyborøn eller i Esbjerg Havn, og Jesper Frost Rasmussen tror på den sidstnævnte mulighed.

- Esbjerg havn har alt det, der skal til. Her er den komplette forsyningskæde til at levere den her service til vindmølleindustrien. Vi har gjort det til Horns Rev 1, 2 og 3 og til rigtig mange andre vindprojekter rundt omkring i Nordsøen, fortæller Jesper Frost Rasmussen.

Jeg tror, det kommer til at genere rigtig mange arbejdspladser, og den ny vindmøllepark er et skridt mod mere grøn energi. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, (V), Esbjerg

Esbjerg Havns direktør Ole Ingrisch er noget mere klar i mælet end byens borgmester. Han er faktisk ikke et sekund i tvivl om, at det bliver Esbjerg Havn, arbejdet skal tage udgangspunkt i.

- Esbjerg er altså den førende havn – ikke bare i nordsøen – det er vi globalt set, når det gælder uskibning. Jeg er stensikker og hundrede procent sikker på, at det kommer til at ske ud fra Esbjerg Havn, slår Ole Ingrisch fast.

Kæmpe gevinst for Esbjerg

Jesper Frost Rasmussen er ikke ærgerlig over, at havvindmølleparken ikke kommer til at ligge ud fra Esbjerg. Han er bare glad for, at den kommer til Nordsøen, fortæller han. Og hvis Esbjerg vinder udbuddet, vil det være en kæmpe gevinst for byen, mener både havnedirektør og byens borgmester.

- Hvis vi ligger de tre havvindmølleparker sammen, vi har på Horns Rev, så bliver den her større end de tre tilsammen. Vi snakker tusindvis af jobs, cirka 20 milliarder kroner i investeringer, og alle de her investeringer betyder aktivitet ind og ud af havnen.

- Jeg tror, det kommer til at genere rigtig mange arbejdspladser, og den ny vindmøllepark er et skridt mod mere grøn energi, siger Jesper Frost Rasmussen.