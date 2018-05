Danmarks yngste besøgsvenner mangler kolleger

Besøgsbabyer er blevet så populære på de horsensianske plejehjem, at initiativtageren nu søgere efter flere babyer for at nå ud til alle.

Lille Freja triller begejstret den gule bold hen til sin nye ven, Lilly Jørgensen på plejecentret Præsthøjgården i Horsens.

De smiler og griner til hinanden – og et øjeblik er det ikke til at se, at der er over 80 år i mellem de to – for glimtet i øjnene er det samme.

I øjeblikket har vi plejehjem, der gerne vil have besøg, men som vi ikke kan skaffe besøgsbabyer til.. Pernille Hyrzkov, på barsel

Og sådan har det været i et halvt år, hver gang Freja, Mia og de andre besøgsbabyer er kommet forbi på Præsthøjgården. Til en times hyggeligt samvær mellem babyerne, deres mødre og de ældre.

- Jeg er tilflytter og kendte konceptet med besøgsbabyerne fra Aarhus, og jeg syntes, det var oplagt at gøre det samme her i Horsens. Da der ikke var en ordning, måtte jeg lave den selv, siger Pernille Hyrzkov, der er på barsel med sit tredje barn, Mia.

På bare seks måneder er et plejehjem blevet til en god håndfuld, og faktisk er der så mange, der gerne vil have fyldt lokalerne med babypludren og tandløse smil, at Pernille Hyrzkov nu søger flere mødre til ordningen.

- I øjeblikket har vi plejehjem, der gerne vil have besøg, men som vi ikke kan skaffe besøgsbabyer til. Der er jo også det med besøgsbabyer, at det er en relativt kort periode, de kan være aktive, for så begynder vi mødre på arbejde igen, og de starter i daginstitution, siger hun.

Jeg glæder mig altid til babyerne kommer. Det giver mig noget at stå op til. Grethe Larsen, beboer, plejecentret Præstegården

Det er også der, hun selv står om lidt. På vej på arbejde igen, og hun er allerede ved at give stafetten videre til den næste mor på barsel.

For ordningen skal bestå – er både hun og de ældre enige om.

- Jeg glæder mig altid til babyerne kommer. Det giver mig noget at stå op til, siger 87-årige Grethe Larsen.

Der er i øjeblikket 129 medlemmer af facebookgruppen Besøgsbaby Horsens Kommune, men det er kun cirka 20 mødre, der i øjeblikket er aktive.

