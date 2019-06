Dannebrog har samlet skydebrødre siden 1857

Et gammelt sagn siger, at Dannebrog faldt ned fra himmelen i Estland i 1219. Det er 800 år siden i dag, og det blev markeret over hele landet.

Iført kjole og hvidt, høje hatte og regnslag marcherede Haderslev Skydeselskabs 160 brødre gennem Haderslev by. Selv ikke regnvejr kunne stoppe skydebrødrene i at fejre den fane, der har været symbolet på Danmark i 800 år.

- Dannebrog samler os som nation. Det har samlet os i 800 år, og vi bor i Sønderjylland, hvor der for cirka 100 år siden var problemer mellem danskere og tyskere. Det er derfor, Haderslev Skydeselskab blev stiftet, og det betyder stadig meget for os, siger Jonas Schultz Thygesen, formand for Haderslev Skydeselskab, til TV SYD.

Helt særlig fejring i år

Selskabet blev stiftet i 1857 for at værne om Danmark, Dannebrog og alt det danske, der dengang var under pres. Danmark og Dannebrog er vigtigt for dem, og derfor er det naturligt at gøre noget ud af dagen.

- Det er et rundt år, og det skal selvfølgelig markeres. Vores fane betyder meget for os, for vi bruger den i mange forskellige sammenhænge, så selvfølgelig skal det markeres og fejres, siger Jonas Schultz Thygesen.

Hvert år markerer Haderslev Skydeselskab d.15. juni med fugleskydning, men i år har de gjort noget ekstra ud af det.

På dagen marcherer skydebrødrene altid gennem Haderslev iført kjole og hvidt, men for at markere Dannebrogs 800 år havde de lørdag også fået selskab af Vejen Garden og deres venskabsselskaber fra Flensborg, Horsens, Aarhus og Aalborg.