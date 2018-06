Dannevirke skal have verdensarvs-status

Lørdag afgøres det, om Voldanlægget Dannevirke og vikingebyen Hedeby kommer på UNESCOs verdensarvsliste.

Netop nu mødes UNESCO-repræsentanter i Bahrain for at bestemme hvilke nye steder, der får status som verdensarv.

På bordet ligger også et forslag fra Tyskland om at give forsvarsanlægget Dannevirke status som verdenskulturarv.

Det danske mindretals kulturelle hovedorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF) er med i ansøgningen, der skal give et af danmarkshistoriens største nationale symboler den eftertragtede internationale status. Beslutningen ventes at falde på lørdag.

Også vikingebyen Hedeby står som forslag til UNESCOs verdensarvsliste.

Hvis Dannevirke og Hedeby bliver optaget på UNESCOs verdensarvsliste, er det ikke første gang, Slesvig-Holsten står på listen. Delstaten er allerede repræsenteret med henholdsvis Nationalpark Slesvig-Holstensk Vadehav og hansestaden Lübeck.

Verdensarvslisten er en liste over steder, byer, bygninger, monumenter og lignende, som er vurderet til at have en enestående og universel værdi for hele menneskeheden. UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

I TV SYDs område har Jelling-monumenterne, Christiansfeld og Vadehavsområdet allerede status som verdensarv.