Fest og farver: Natklubberne har igen fyldte dansegulve

Selvom at man i lang tid har kunne tage på bar med sine venner, er det for mange alligevel helt specielt, at man nu kan komme på diskotek.

- Det er jo der, vi unge får mest ud af det. Når man danser, kan man bare stå og hygge sig med sine veninder, og det er lidt mørkt indenfor, så det er nemmere bare at slå sig løs og være sig selv, siger Maja Mønsted, der bor i Vojens.

Carsten har fået sit liv tilbage

Og det er ikke kun de unge der er glade. Carsten Blicher, der er medejer af Discoteque Tordenskiold i Kolding, er også rigtig glad.

- Jeg har fået mit liv tilbage. Jeg ser ikke det her som mit arbejde, jeg ser det mere som mit livsværk, og så betyder det jo bare ufatteligt meget at have noget at stå op til igen, siger han.

Han fortæller, at han i mange dage har gået rundt med sommerfugle i maven og har været meget spændt, men at alt dog er faldet på plads op til genåbningen.

Alt er som det plejede at være.

Tilbage på dansegulvet på Tordenskiold har klubbens DJ netop indtaget pulten, og lys i alle farver smelter sammen med de mange mennesker, der står og danser til den altoverdøvende elektroniske musik, der kan mærkes helt ind i brystkassen.