Dansk Folkeparti freder Billundbanen

Trafikordfører vil droppe Togfondens fase 2. Store trafikprojekter er på dagsordenen igen senere i februar.

- Togfondens urealistiske anlægsprojekter skal sløjfes.

Sådan skriver Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, i et indlæg på Altinget.dk. Han vil gerne sløjfe nogle af de store anlæg i Togfondens fase 2, som omfatter Billund-banen og en togbro over Vejle Fjord.

- Vi bryder ikke forliget om togfonden, men vi vil gerne diskutere, om vi skal bruge 10 milliarder på togbroen og på en vej uden om Skanderborg, som er med i fase 2. Togbroen var led i en plan om timedrift, men det får vi alligevel ikke, fordi DSB køber for langsomme tog, siger Kim Christiansen til TV SYD.

For at få en transporttid på kun én time mellem de store byer, så skal togene køre op til 230 kilometer i timen. Men DSB er ved at købe tog, der kun kan køre 200 kilometer i timen.

Tog til lufthavnen

Derimod vil han fortsat gerne have en Billund-bane, selv om den også er med i togfondens fase 2 med investeringer for i alt 14 milliarder kroner.

Vi skal kunne køre med tog til Danmarks næststørste lufthavn. Kim Christiansen, trafikordfører for Dansk Folkeparti.

- Vi synes fortsat, at Billundbanen er en god idé, så vi kan få tog ud til Danmarks næststørste lufthavn. Vi ønsker også en opgradering af sidebanerne i området. Billund-banen kan blive en kæmpegevinst, også miljømæssigt, for så kan de rejsende lade bilen stå hjemme, siger Kim Christiansen.

Han påpeger, at man allerede kan køre med tog ind i Københavns Lufthavn og snart også til lufthavnen i Aalborg.

Forhandlinger om lidt

Både Billundbanen og togbroen vil snart blive diskuteret på Christiansborg igen.

- Ved den seneste finanslov aftalte vi med regeringen, at vi i år skal drøfte de langsigtede prioriteringer i dansk infrastruktur. De ting skal vi kigge på i uge otte. Jeg håber, vi kan lave en bred aftale for infrastrukturen, så der ikke skabes for meget usikkerhed i fremtiden, siger Kim Christiansen.

