Dansk Folkeparti: - Vi vil have udrejsekontrol

Finanslovsforhandlingerne spidser til. Dansk Folkeparti holder fast i, at køretøjer på vej ud af Danmark skal kontrolleres ved grænsen.

Står det til Dansk Folkeparti skal køretøjer ved den dansk-tyske grænse ikke kun kontrolleres, når de kører ind i Danmark – men også ud. Trods modstand fra regeringen holder partiet fast.

- Det er ikke et ultimativt krav, for i Dansk Folkeparti stiller vi ikke ultimative krav. Men jeg vil kalde det et væsentligt krav, siger retsordfører Peter Kofod (DF).

Dansk Folkepartis krav blev debatteret, da regeringen og Dansk Folkeparti mødes til endnu en runde armlægning om finansloven i går. I dag fortsætter forhandlingerne.

Regeringen siger nej

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) er regeringen ikke meget for Dansk Folkepartis forslag om udrejsekontrol, og tilbage i marts gjorde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) det ifølge Flensborg Avis klart, at han anså udrejsekontrol for urealistisk. Det får dog ikke Dansk Folkeparti til at slække på kravet.

- Jeg synes, at det er naturligt, at når man kontrollerer køretøjer ind i landet, så kontrollerer man også ud af landet. Det kunne bremse nogle af de tyverier, der for eksempel er fra byggepladser, hvor varebilerne er fyldt op med værktøj eller andet, siger retsordfører Peter Kofod (DF).

Hvordan det nærmere skal foregå med en udrejsekontrol, vil Peter Kofod ikke nærmere ind på.

- Det vil selvfølgelig kræve ekstra ressourcer, men hvordan det skal foregå og ved, hvor mange grænseovergange, det skal være. Det diskuterer vi med regeringen i forhandlingerne, siger Peter Kofod.

Allerede afsat 100 millioner

I finansloven har regeringen allerede afsat 100 millioner kroner til forlængelse af grænsekontrollen i et halvt år. Pengene kommer fra den reserve, regeringen har sat af til egne initiativer, men som ikke er til forhandling.

Det sker på grund af den alvorlige terrortrussel, der er mod Danmark, var begrundelsen. Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden januar 2016.

