Dansk Folkepartis 9. april-krans skaber debat: - Det er smagløst

Det har skabt debat, at Dansk Folkeparti i går lagde en krans til markeringen af årsdagen for 9. april i Haderslev.

Der var parade, honnør og kransenedlæggelse til gårsdagens mindehøjtidelighed for de fire soldater fra Haderslev Kaserne, der faldt den 9. april 1940.

Omkring 200 var mødt frem ved Hertug Hans Kirke i Haderslev for at minde de faldne, og nogle af dem fandt det upassende, da Dansk Folkepartis lokalafdeling lagde en krans under honnør fra soldaterne. Det samme gør flere på de sociale medier i dag.

- Det er smagløst

En af dem, der var med til kransenedlæggelsen, er formand for Haderslev Domsogns menighedsråd Paul Erik Brodersen. Han finder det upassende at blande politik sammen med en mindehøjtidelighed.

- Det er smagløst, og jeg glæder mig over, at andre partier havde pli til ikke at nedlægge kranse, siger han og understreger, at synspunktet er hans eget og ikke er på vegne af menighedsrådet.

På kransen fra Dansk Folkeparti står der "DF Haderslev - For de faldne". Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

DF rystet over debat

Formanden for Dansk Folkeparti i Haderslev Henrik Jeppesen undrer sig over kritikken, da det ikke er første gang, at partiet markerer besættelsen med en krans.

- Jeg er rystet og forundret over, at det pludselig er blevet et problem. Vi gør det for at ære de faldne, for at vise respekt for dem, der gjorde modstand og kæmpede for det land, som vi holder af, siger han.

Garnisionen: - Vi tager ikke parti

Det er Haderslev Garnison, der står for mindearrangementet. Det har ikke været muligt at få en kommentar til debatten i dag, men til JydskeVestkysten siger presse- og informationsofficer ved Haderslev Kaserne kaptajn Chris Bjerre Klingenberg:

- Vores indgangsvinkel er, at alle, der har lyst, er velkomne til at lægge en krans. Vi forholder os ikke til hvem, for så går vi netop hen og tager parti, og der er jo ikke noget i Dansk Folkeparti, der er forbudt, siger han.



