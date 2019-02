Dansk mindretal foreslår forsøg med fri hash

Forsøg med fri hash er en del af regeringsgrundlaget i Slesvig-Holsten.

Fri hash. Det vil det danske mindretals parti syd for grænsen, SSW, have indført som forsøg i Slesvig-Holsten.

Fredag foreslog partiet i det slesvig-holstenske parlament, at delstaten indleder forsøg med at afkriminalisere cannabis, skriver Flensborg Avis.

- Efter vores mening skal regeringen se at komme i gang, siger Flemming Meyer, der er medlem af det danske mindretals parti, SSW, i delstatens parlamentet i Kiel, også kaldet Landdagen.

Forsøg med afkriminalisering af cannabis i Slesvig-Holsten blev aftalt, da delstatens nuværende regering blev dannet i 2017.

Jamaica

Vi vil ikke lede folk til at tage stoffer, men beskytte dem, der bruger cannabis. Flemming Meyer, SSW, Landdagen, Slesvig-Holsten

Den består af det konservative CDU, de liberale FDP og de Grønne og bliver også kaldt for Jamaica-koalitionen på grund af partifarverne sort, gul og grøn, men der er ikke meget Jamaica over regeringen lige nu, skriver Flensborg Avis lørdag i sin leder og kalder det dobbeltmoralsk, at der er fri adgang til den vanedannende, usunde alkohol, mens man sætter politiet til at ”jage små fisk og lægger grossistvirksomheden i hænderne på bander, og at retsvæsnet må bruge store ressourcer på et område, der er delvist overflødigt”.

Forsøg med fri hash er en del af regeringsgrundlaget syd for grænsen. Foto: colourbox/free

Ikke nogen gratis omgang

Avisen tilføjer dog, at fri hash ikke er en gratis omgang, men at et forsøg i Slesvig-Holsten kan give erfaringer med, hvordan forbrug af cannabis vil udarte sig på et friere marked.

- Vi vil ikke lede folk til at tage stoffer, men beskytte dem, der bruger cannabis og sørge for effektiv forebyggelse og oplyse om ricisi, sagde Flemming Meyer under fredagens debat i landdagen i Kiel. Det store regeringsparti, CDU, er meget skeptisk overfor forslaget, og direktøren for Slesvig-Holstens misbrugsrådgivning, Kai Sachs, er direkte imod.

Mindre end seks gram

- Vi rådgiver grundlæggende imod, at der tages stoffer, og cannabis er et stof, siger han til Flensborg Avis.

Han tilføjer, at afkriminalisering er godt, og at det reelt allerede eksisterer i Slesvig-Holsten, da anklagemyndigheden ikke løfter en finger mod en person, der har mindre end seks gram cannabis på sig.