Camilla Pedersen har deltaget i sit sidste VM

- Jeg havde da håbet på en podieplacering til VM. Det er hårdt og svært at få det til at hænge sammen, når man har to små børn. Det var heller ikke nemt, at VM skulle ligge så tidligt i år.

- Jeg kunne godt have brugt en måned eller to mere, når jeg har en lille søn på syv måneder. Jeg er jo langt bagud på nattesøvn, siger Camilla Pedersen.

Ikke helt færdig med triatlon

Mens det er slut med flere VM-strabadser i fremtiden, har hun planer om at deltage i andre stævner på et lidt lavere blus.

- Triatlon bliver ikke lagt på hylden. Jeg vil stadig have med triatlon at gøre, og det kan være, at jeg kommer til at køre nogle andre ekstrem-ræs, som muligvis ikke er triatlon.

- Jeg skal finde ud af, hvad jeg har lyst til, og hvad der kunne være sjovt. Der er nogle stævner, jeg nok gerne vil deltage i. Men det bliver lidt mere afslappet, end da jeg deltog ved VM, siger Camilla Pedersen.