Dansk vin får rekordår

Den varme sommer har været perfekt for dansk vin, siger begejstret vinbonde.

Først skinnede solen i månedsvis, så kom regnen, og nu kan de danske vinavlerne ikke få armene ned. 2018 tegner til at blive det bedste vinår nogensinde i Danmark, siger en begejstret vinavler i Danmarks eneste anerkendte vindistrikt, Sven Moesgaard, på Skærsågaard i Dons i Kolding.

Denne sommer kan medføre, at der kommer flere vingårde i Danmark. Sven Moesgaard, vinbonde, Dons

For tyve år siden begyndte han at dyrke vin i smeltevandsdalen, og i april i år blev hans marker anerkendt som et officielt vinområde i EU lige som Alsace, Rhone osv.

- Vi har haft den bedste sommer vi overhovedet kunne drømme om. Varmen har været højere end nogensinde, ingen ukrudt har groet, og vinplanternes rødder er nået så langt ned i jorden, at de har haft vand nok. Denne sommer kan medføre, at der kommer flere vingårde i Danmark, siger Sven Moesgaard til TV SYD.

Den varme sommer har været perfekt for druerne, siger en begejstret vinbonde, Sven Moesgaard, i Danmarks eneste officielle vindistrikt, Dons ved Kolding. Foto: Pia Thordsen, TV SYD