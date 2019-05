Danske årsmøder i Sydslesvig møder Norden

I løbet af de næste tre dage vil det det danske mindretal i Sydslesvig afholde sine traditionelle årsmøder. I år står de i Nordens tegn.

Forsamlingshusmøder, grillaftener og debatmøder. Det er nogle af de arrangementer, man kan opleve i Sydslesvig fra fredag til søndag, når det danske mindretal i Sydslesvig holder sine traditionelle årsmøder.

Det er i år 95. gang, at årsmøderne finder sted, og de har stor betydning for forholdet mellem det danske mindretal og Danmark.

Årsmøderne er et sted, man kommer for at dyrke fællesskabet og for at styrke båndet mellem Danmark og det danske mindretal. Lars Erik Bethge, kommunikationschef, Sydslesvigsk Forening

- Årsmøderne er et sted, man kommer for at dyrke fællesskabet og for at styrke båndet mellem Danmark og det danske mindretal, siger Lars Erik Bethge, der er kommunikationschef i Sydslesvigsk Forening.

Norden er et naturligt tema

Over 40 lokale og regionale arrangementer vil kunne opleves over de næste dage, og i år bliver det en lidt særlig fest. Med Dannebrogs 800-års jubilæum og 100-året for Foreningen Norden bliver det en dobbeltfest.

Og det er det, der ligger til grund for årsmødernes motto i år: Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd.

- Sydslesvig har meget tæt kontakt med de nordiske lande, og derfor var det meget naturligt at trække jubilæet for foreningen frem som hovedtema, siger generalsekretæren i Sydslesvigsk Forening, Jens Christiansen.

Årets tema betyder, at en del politikere fra de nordiske lande vil fylde talerstolene ved årsmøderne, hvor mange af de danske politikere har valgt at melde afbud på grund af folketingsvalget.

Årsmøderne blev første gang gennemført i 1921 efter folkeafstemninegn og grænsedragningen i 1920.