Danske flag og tysk mesterskab

Flensborg er ikke kun præget af de danske årsmøder søndag, men også af spænding om de lokale håndboldhelte kan erobre det tyske mesterskab. Flensburg-Handewitt med syv danskere kan blive tysk mester.

Det er 14 år siden SG Flensburg-Handewitt blev tysk mester første gang - og søndag eftermiddag kan det meget vel ske igen.

Holdet møder på hjemmebane i Flens-Arena FA Göppingen, og med en sejr er Flensborg tysk mester for første gang siden 2004.

Byen er i forvejen præget af de danske årsmøder, som også kulminerer med et stort optog gennem byen og friluftsmøde med taler af statsminister Lars Løkke søndag eftermiddag.

Ender håndboldkampen med en sejr til Flensburg-Handewitt, vil byen stå på den anden ende resten af dagen og natten med.

6.300 tilskuere vil følge med fra lægterne i en udsolgt Flens-Arena, og masser af flensborgere vil følge kampen fra sportsbarer og fra den danske gymnastikforenings klubhus lige ved siden af årsmødepladsen.

Både byens overborgmester Simone Lange og Slesvig-Holstens ministerpræsident er på plads i Flens-Arena.

Flensborgs håndboldherrer er populære langt op i Danmark - ikke mindst på grund af de mange danske spillere på holdet.

Hele syv danskere er i truppen - og for Thomas mogensen, Kevin Møller og Henrik Toft Hansen er kampen søndag samtidig den sidste kamp for klubben, så for dem er der ektra meget på spil.

Kampen begynder kl. 15.00 i Flens-Arena.